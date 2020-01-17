У топового Huawei P40 Pro будет 7 камер и керамический корпус

Вслед за изображением флагманского смартфона Huawei P40, попавшим в интернет накануне, была раскрыта внешность его более продвинутого варианта - P40 Pro. Новым рендером поделился Эван Бласс, славящийся надежностью своих утечек, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

По информации блогера, "профессиональная" модель P40 получит керамический корпус, а камер у неё будет семь: пять основных, влючая телевик-перископ, и еще две - для съемки селфи. Главный фотомодуль спрячется в "горбике", едва выступающим из корпуса, а фронталки разместятся в углу экрана.

Судя по маркировке объективов Leica, диапазон фокусных расстояний всех камер Huawei P40 Pro, от широкоуголки до телевика, составит 18-240 мм в 35-миллиметровом эквиваленте. Это в том числе означает, что пользователи смогут приближать картинку до 13 раз без потери качества.

На правом ребре смартфона расположатся кнопка включения питания и клавиши регулировки громкости, на нижнем - динамики и порт USB-C. Он же будет служить для подключения проводных наушников, поскольку 3,5-мм аудиоразъем у P40 Pro отсутствует.

Презентация серии P40, предположительно, пройдет 18 марта. Старшей модели - P40 Pro - также приписывают наличие процессора Kirin 990 - как у Mate 30 Pro, 6,5-дюймового OLED-экрана со встроенным под стекло дактилоскопическим датчиком, и более емкой, чем у флагмана 2019-го, батареи на 5500 мАч.