https://news.day.az/hitech/1195360.html В работе WhatsApp в Азербайджане произошел сбой
В работе WhatsApp в Азербайджане произошел сбой
В работе приложения WhatsApp на территории Азербайджана произошел сбой.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, пользователи социальных сетей в Азербайджане уже более часа жалуются на работу WhatsApp.
По словам пользователей, в приложении невозможно ни отправлять, ни получать сообщения, в том числе голосовые.
В компании подтвердили, что возникли определенные проблемы, но не предоставили информацию о том, когда будет возобновлена нормальная работа приложения.
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