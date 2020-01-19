В работе WhatsApp в Азербайджане произошел сбой

В работе приложения WhatsApp на территории Азербайджана произошел сбой.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, пользователи социальных сетей в Азербайджане уже более часа жалуются на работу WhatsApp.

По словам пользователей, в приложении невозможно ни отправлять, ни получать сообщения, в том числе голосовые.

В компании подтвердили, что возникли определенные проблемы, но не предоставили информацию о том, когда будет возобновлена нормальная работа приложения.