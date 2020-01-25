В работе Facebook в Азербайджане произошел сбой

В Азербаджане и Грузии наблюдаются проблемы в работе социальной сети Facebook.

Об этом, как передает Day.Az, сообщается на сайте Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Больше всего на сбои в работе социальной сети жалуются в Восточной части США, Великобритании, Франции и Польше.

Около 67% пользователей Facebook, сообщивших о проблемах, испытывают затруднения с просмотром ленты, еще 17% жалуются на полное отключение социальной сети, а 15% не могут зайти в свою учетную запись.