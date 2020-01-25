https://news.day.az/hitech/1197142.html В работе Facebook в Азербайджане произошел сбой
В работе Facebook в Азербайджане произошел сбой
В Азербаджане и Грузии наблюдаются проблемы в работе социальной сети Facebook.
Об этом, как передает Day.Az, сообщается на сайте Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.
Больше всего на сбои в работе социальной сети жалуются в Восточной части США, Великобритании, Франции и Польше.
Около 67% пользователей Facebook, сообщивших о проблемах, испытывают затруднения с просмотром ленты, еще 17% жалуются на полное отключение социальной сети, а 15% не могут зайти в свою учетную запись.
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