В Tinder появится тревожная кнопка

Разработчики сервиса для знакомств Tinder собираются внедрить тревожную кнопку. Если пользователь во время свидания почувствует, что ему грозит опасность, то сможет позвать на помощь прямо из приложения, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Тревожная кнопка сработает беззвучно. Сигнал бедствия понадобится подтвердить вводом кода. Если пользователь этого не сделает, с ним свяжутся экстренные службы и направят к месту вызова полицию. В США новая функция заработает к концу месяца.

Владелец Tinder, компания Match Group реализует "кнопку паники" совместно с сервисом Noonlight, который отслеживает местонахождение людей и отправляет эту информацию службам экстренной помощи. "Noonlight не передает и не продает какие-либо данные, и мы используем их только для того, чтобы помочь вам в случае чрезвычайной ситуации", - рассказал BuzzFeed News Эдди Бейзин, представитель Noonlight. Он добавил, что при желании пользователи могут отключить геолокацию в любое время.

Позднее тревожная кнопка будет встроена в другие дейтинг-сервисы Match Group, включая Plenty of Fish, Match, OkCupid и Hinge.