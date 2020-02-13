Власти США предъявили новые обвинения китайской компании Huawei и ее финдиректору Мэн Ваньчжоу, следует из документов суда, передает РИА Новости.

Новые обвинения предъявлены в связи с предполагаемым "преступным захватом собственности" этой компанией.

В обвинительном заключении отмечается, что Huawei начиная с 2000 года занималась "незаконным и преднамеренным присвоением интеллектуальной собственности" в США.

Китайская Huawei с мая прошлого года находится в "черном списке" США, что перекрывает ей путь к покупке американских компонентов и технологий. Однако с тех пор США уже несколько раз предоставляли Huawei отсрочки по санкциям, разрешая приобретать товары американского производства для поддержания сетей и обновления программного обеспечения существующих телефонов. Последняя отсрочка была предоставлена 18 ноября 2019 года на 90 дней.

США обвиняют Huawei в сотрудничестве с военными и разведкой КНР и возможной слежке за клиентами и убеждают ряд стран не использовать инфраструктуру и оборудование Huawei при переходе на стандарт сотовой связи 5G. Китайская компания заявляет, что обвинения не обоснованы, политически мотивированы и нарушают принципы рыночной конкуренции.