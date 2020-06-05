В AppStore обнаружили мошеннические VPN-приложения

Специалисты по кибербезопасности обнаружили мошеннические VPN-приложения в AppStore.

Об этом говорится в пресс-релизе компании Avast, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В приложениях используется уловка с бесплатным пробным периодом и дальнейшей платной подпиской. При этом подписка не отменится даже в том случае, если пользователь удалит приложение.

"С пользователей взимают абсурдные суммы денег за еженедельную, ежемесячную или годовую подписку на функции, которые должны стоить гораздо меньше", - пояснили специалисты.

В Avast подчеркнули, что такие приложения обходят процедуры проверки, существующие в официальных магазинах. Они также имеют высокие оценки и положительные отзывы, которые чаще всего оказываются фальшивыми.

"Это показывает, как важно исследовать VPN-приложения перед их установкой, включая информацию о разработчиках, их репутации в других продуктах", - заключили в компании.