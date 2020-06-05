«ВКонтакте» создала аналог TikTok

Соцсеть "ВКонтакте" объявила о запуске сервиса "Клипы" - бесконечной ленты коротких вертикальных видео.

Как передает Day.Az со ссылкой на Медузу, раздел появится в мобильном приложении ВК в ближайшие дни.

"Нам удалось построить полноценную AR-платформу - с механиками дополненной реальности и управления жестами", - заявили в пресс-службе "ВКонтакте".

Пока что видео создают приглашенные авторы, например, Филипп Киркоров, Павел Воля и Екатерина Варнава, но в дальнейшем такую возможность получат любые пользователи.

Новый сервис "ВКонтакте" сравнивают с мобильным приложением TikTok, где пользователи публикуют короткие вертикальные видео (часто - под фрагменты музыкальных треков). В TikTok также используются жесты - один из фильтров позволяет делать фотографию, когда пользователь показывает определенный жест.