Регионы Азербайджана обеспечиваются широкополосным интернетом

ООО "Азтелеком" министерства транспорта, связи и высоких технологий продолжает работу по внедрению технологии беспроводной связи последнего поколения в зонах обслуживания, охватывающих регионы.

Об этом сказали Day.Az в министерстве транспорта, связи и высоких технологий.

Было отмечено, что с внедрением технологии беспроводной связи последнего поколения население обеспечивается стабильной связью, высокоскоростным интернетом и другими мультимедийными услугами.

По словам собеседника агентства, все имеющиеся ресурсы используются для обеспечения инфраструктуры в зонах обслуживания в регионах в соответствии с современными требованиями.

"В результате реализованных инфраструктурных проектов повышаются качество и спектр предоставляемых услуг и обеспечивается удовлетворенность клиентов", - сказали в министерстве.

Напомним, что ООО "Азтелеком" при министерстве транспорта, связи и высоких технологий было создано в августе 1992 года.

ООО "Азтелеком", национальный оператор связи Азербайджана, предоставляет широкий спектр услуг связи частным и корпоративным клиентам, операторам связи и другим пользователям по всей стране.