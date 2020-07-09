Мощнейшие смартфоны: рейтинги "флагманов" и среднебюджетных устройств

Разработчики теста AnTuTu, определяющего производительность мобильных устройств с учетом десятков различных параметров, поделились результатами анализа данных за июнь. Они позволили назвать самые мощные Android-смартфоны как в классе флагманов, так и среди среднебюджетных устройств, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

На первой строчке глобального рейтинга флагманов с результатом в 609045 баллов впервые оказался смартфон OPPO Find X2 Pro, который ранее AnTuTu включали только в версию рейтинга по китайскому рынку. На втором месте - OnePlus 8 Pro, на третьем - Redmi K30 Pro, а лидер майского глобального рейтинга, Xiaomi Mi 10 Pro, спустился сразу на четвертое место.

В списке самых мощных Android-смартфонов за июнь 2020-го оказались только два устройства, сделанные не китайской компанией - это Samsung Galaxy S20 Ultra 5G и Samsung Galaxy S20+ 5G, оба - в версии с чипом Exynos 990. При этом занимают они последние две из десяти строчек с результатами порядка 515 000 баллов. То есть отставание от лидера рейтинга составляет почти 20%.

Аппараты, включенные в рейтинг среднебюджетных (см. диаграмму выше), демонстрируют производительность на уровне примерно 50% от флагманов. Так, самый мощный "середняк" в рейтинге AnTuTu за июнь - Redmi K30 5G на чипе Qualcomm Snapdragon 765G - набирает в тесте в среднем 317019 баллов. За ним следуют Huawei Nova 7i на HiSilicon Kirin 810 и Redmi Note 8 Pro на MediaTek Helio G90T.

В отличие от рейтинга флагманов, не-китайским смартфонам тут места не нашлось. В списке шесть аппаратов, выпускаемых Xiaomi, два устройства Realme и по одному Huawei и Oppo. Рейтинг составляется на основе не менее 1000 результатов тестирования для каждой модели. Результаты смартфонов с одинаковым процессором могут отличаться из-за разного уровня оптимизации программного обеспечения и скорости работы других компонентов, в первую очередь - памяти. При этом важно понимать, что в повседневном использовании трудно заметить отличия в скорости работы не только флагманских смартфонов разных производителей, но и между флагманами и продвинутыми смартфонами среднего уровня.