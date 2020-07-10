iPhone 12 станет дороже

Новые iPhone станут дороже, чем смартфоны Apple актуального поколения. Об этом сообщает издание MacRumors cо ссылкой на отчет аналитика Джеффа Пу (Jeff Pu), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По информации специалиста, цена iPhone 12 за 5,4-дюймовую модель составит 749 долларов, что на 50 долларов выше, чем стоила базовая модель iPhone 11. Удорожание флагманов американского бренда связано с внедрение 5G-технологий и использованием OLED-матриц. При этом Пу полагает, что повышение цен не повлияет на спрос, хотя вызовет споры на фоне отказа Apple от бесплатных аксессуаров в комплекте iPhone.

Аналитик не уточнил, сколько будут стоить другие девайсы серии. Журналисты предположили, что 6,1-дюймовая версия iPhone 12 будет оценена в диапазоне от 799 до 849 долларов. Неясно, коснется ли удорожание топовых моделей бренда Pro и Pro Max, которые в 2019 году были оценены в 999 и 1099 долларов соответственно.

Информация Джеффа Пу расходится с прогнозом блогера Джона Проссера (Jon Prosser), который одним из первых сообщил о ценах на iPhone 12. По версии Проссера, самый доступный девайс серии будет оценен в 649 долларов, три остальные модели поступят в продажу по цене 749, 999 и 1099 долларов соответственно.