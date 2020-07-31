https://news.day.az/hitech/1258321.html Telegram пожаловался на Apple в Еврокомиссию
Telegram пожаловался на Apple в Еврокомиссию
Еврокомиссия (ЕК) получила от мессенджера Telegram, которым пользуются более 400 млн человек в мире, жалобу в отношении возможного нарушения американской корпорацией Apple правил конкуренции, касающихся магазина приложений App Store, и изучит ее.
Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщил в пятницу представитель ЕК.
"Мы подтверждаем, что получили жалобу от Telegram на Apple. Мы будем оценивать ее в соответствии с нашими стандартными процедурами", - сказал он.
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