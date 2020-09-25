Мессенджер Telegram заявил, что устранил масштабный сбой, который наблюдался днем в пятницу в ряде стран Восточной Европы. Об этом говорится в сообщении компании в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Некоторые наши пользователи в Восточной Европе могли испытывать проблемы с подключением к сервису последние 45 минут. Сейчас все должно работать. Приносим свои извинения за неудобства", - отметили в компании.

Проблемы с доступом к Telegram в странах Европы, в том числе в России, стали наблюдаться в 14:50 по бакинскому времени, следовало из данных сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов. Большинство пользователей (76%) жаловались на невозможность подключения к сервису. Еще 23% сообщали о невозможности отправить сообщения.