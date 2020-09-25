Главная функция Apple Watch 6 оказалась бесполезной

Новые Apple Watch оказались бесполезны для получения информации о состоянии легких. Об этом в обзоре умных часов рассказал журналист издания The Washington Post Джеффри Фаулер (Geoffrey Fowler), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Фаулер решил протестировать главную функцию представленных в середине сентября Apple Watch 6 - возможность измерения уровня кислорода в крови (SpO2). Чтобы эксперимент получился более точным, автор носил на запястье гаджет от Apple и надевал на палец медицинский пульсоксиметр. В результате тестов показания, полученные с часов и профессионального гаджета, сильно разнились.

По словам журналиста, разница между показаниями с Apple Watch и оксиметра составляла не менее двух-трех процентных пунктов. При этом первый экземпляр протестированных Фаулером часов, видимо, оказался бракованным. "Когда я впервые включил Apple Watch 6, они показали, что уровень кислорода в крови составляет около 88 процентов", - заявил автор. Это критично низкий показатель, который может означать сильное поражение легких. Через несколько минут журналист сделал новый замер, и на этот раз часы сообщили, что показатель SpO2 составляет 95 процентов.

Фаулер подытожил, что Apple Watch 6 нельзя воспринимать как точный медицинский гаджет, а функция SpO2, скорее, является маркетинговой. Журналист заметил, что новые часы Apple доступны от 399 долларов, при этом медицинский оксиметр, сертифицированный Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), обошелся ему всего в 60 долларов.

Возможность измерения уровня кислорода в крови стала главной функцией анонсированных 15 сентября часов Apple. По словам представителей компании, соответствующий датчик снимает показатели владельца часов постоянно, в том числе, во сне.