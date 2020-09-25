Google начал показывать в городах места, где много заражений коронавирусом

В мобильном приложении Google-карт появился новый инструмент, который показывает информацию о случаях заражения коронавирусом в выбранных местах.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом разработчики сообщили на официальном сайте. Пока функция работает не во всех странах, однако до конца недели ее обещают активировать практически по всему миру.

При включении сервиса пользователь сможет увидеть среднее количество новых случаев заражения в указанной области за неделю. Кроме того, на экране появится специальная метка, которая будет указывать на рост или снижение опасности в районе.

Каждый город и округ на карте отмечается еще и цветом, означающим уровень опасности. Желтый говорит о 1-10 случаях заражения на 100 000 жителей, а темно-красный - о более 40 случаях.

По информации разработчиков, данные о распространении заболевания будут доступны в 220 странах. Информация собирается из различных источников, включая организации общественного здравоохранения, СМИ и "Википедию".