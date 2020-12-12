Как защитить свои аккаунты в соцсетях?

Что поменять в настройках, чтобы посторонние не получили доступ к вашим соцсетям и почте?

1. Привяжите номер телефона и правильную почту к аккаунтам

Если забудете пароль, то с помощью СМС или подтверждения через e-mail сможете восстановить доступ к странице. Проверьте адрес электронной почты, привязанной к странице, возможно, вы им давно не пользуетесь. Привяжите актуальный адрес.

Проверить контакты в Instagram: редактировать профиль - настройки личной информации. В Facebook: "Настройки" - "Общие" - "Контактная информация" - добавить дополнительный адрес электронной почты или номер мобильного телефона. Во "ВКонтакте": "Настройки" - "Общее".

2. Привяжите аккаунт Instagram к Facebook

Это поможет вам восстановить доступ к странице в Instagram, если вы забыли пароль и почту. В этом случае войти в аккаунт можно через Facebook.

3. Включите двухэтапную аутентификацию

Чтобы при входе в аккаунт вам приходил пароль на телефон. Каждый раз, когда кто-то попытается получить доступ к вашему аккаунту с неопознанного браузера или мобильного устройства, вам нужно будет подтверждать действие. В Instagram настроить ее можно по этой ссылке. В Facebook: "Настройки"- "Безопасность" - "Использовать двухфакторную аутентификацию" - "Редактировать". Во "ВКонтакте": "Настройки" - "Безопасность" - "Подтверждение входа". Также двухэтапную аутентификацию можно настроить на любом почтовом сервисе.

4. Пройдите верификацию страницы и получите галочку

Верификация - это подтверждение того, что за вашим профилем или сообществом стоит реальный человек/организация. Вы наверняка видели аккаунты известных людей, отмеченные синей галочкой. Так сайт защищает популярных пользователей от страниц-клонов и злоумышленников, которые могут распространять фейковую информацию от их имени. Кроме того, подтвержденные аккаунты первыми выходят в поисковой выдаче.

Галочку могут получить публичные люди, организации. Известность, по идее, может быть не только массовой, но и локальной: если вы журналист с постоянной аудиторией в несколько тысяч человек - попробуйте подтвердить страницу.

Запросить верификацию страницы в Facebook можно здесь. В Instagram: "Настройки" - "Аккаунт" - "Запросить подтверждение". Во "ВКонтакте": "Настройки" - "Общее" - "Верификация".

5. Выберите на Facebook от трех до пяти друзей, которые помогут

Ваши доверенные контакты смогут отправить вам код или URL из Facebook, чтобы помочь войти в случае потери доступа. Выбрать их можно через "Настройки" - "Безопасность и вход" - "Настройка дополнительной защиты".

6. Поставьте очень сложный пароль

Это самый очевидный совет, которому мало кто следует. В прошлом году самыми популярными паролями у россиян были 123456 и qwerty.

Используйте уникальный пароль для каждого сайта, а не один для всех. Запомнить столько - трудно. Поэтому установите менеджер паролей - это специальное приложение, чтобы хранить их. Останется запомнить пароль только от него. Сложный пароль - это 12-16 символов (можно и больше): букв, цифр и специальных символов разного регистра. Есть несколько вариантов, как сделать надежный и запоминающийся пароль. Например, берите любое четверостишие и от каждого слова оставляйте только первую букву (без предлогов и союзов). Если буква похожа на цифру ("о" на 0, "з" за 3, "ч" на 4, "в" на 8) - меняем. Если с этого слова начинается строка - делайте букву заглавной. Набирайте все в английской раскладке. Запомнив шаблон, вы легко сможете его воспроизвести. Менять пароли эксперты советуют раз в три месяца.

7. Запретите доступ ненужным приложениям к вашему аккаунту

На каждом сайте в настройках есть ссылка на страницу "приложения/приложения и игры", где содержится список сервисов, которым вы предоставили данные о своем аккаунте. Обычно сервисы получают адрес электронной почты. Если эти данные получат злоумышленники, то у них будет половина информации, нужной для входа в ваш аккаунт, останется подобрать пароли. Есть приложения, написанные специально для соцсетей, к примеру, те, что считают ваших гостей в Instagram. Они замечены в том, что часто крадут данные. Удалив ненужные сервисы, вы снизите риск угона аккаунта.

В Instagram удалить их можно здесь: "Настройки" - "Безопасность" - "Приложения и сайты". В Facebook: "Приложения и сайты". Во "ВКонтакте": "Настройки" - "Настройки приложений".

8. Проверьте, угоняли ли вашу почту

Есть много сервисов, которые позволяют проверить, получали ли посторонние доступ к вашей почте. Если с вашего аккаунта рассылали спам, вы могли этого не заметить или не соотнести это с какими-либо изменениями. Это один из самых известных сервисов - он показывает, что, например, мою старую личную почту угоняли дважды. Я точно знаю про один раз, так как видела, как один из собеседников ответил на письмо (с просьбой о финансовой помощи), которое я не отправляла. После этого обычные письма от меня попадали в спам.

9. Следите, чтобы ваши аккаунты не были доступны с чужих устройств

Самое простое - вы воспользовались чужим смартфоном/компьютером, на устройстве автоматически сохранились ваши пароли. В аккаунте Google в настройках безопасности можно проверить, с каких гаджетов вы выполняли вход. И в случае чего сразу удалить доступ. Если вы потеряли устройство, можно заблокировать его или удалить с него все данные. На Android-устройствах это выполняется через android.com/find, на iOS - через icloud.com/find.

tass.ru