Названы лучшие гаджеты 2020 года

The Verge выбрало главные гаджеты уходящего года. Об этом сообщается в специальном материале на сайте издания, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Лучшими смартфонами года назвали флагманы Samsung Galaxy S20 и S20+. Журналисты заметили, что телефоны получили поддержку связи пятого поколения, которая пока не востребована, но потребуется в будущем. В материале говорится, что новые iPhone тоже были великолепны - в частности, был отмечен компактный флагман iPhone 12 mini. Самым выдающимся складным аппаратом был назван Samsung Galaxy Z Fold2.

Раскладушка Samsung, мощнейший Xiaomi и очередной убийца iPhone - главные смартфоны начала 2020 года

Главными компьютерами года были названы MacBook с чипом M1. По словам журналистов, Apple удалось создать ARM-девайсы с высокой производительностью и выдающимся временем автономной работы. Также были отмечены продукты игровой индустрии - новые видеокарты от Nvidia и AMD, Xbox Series X и S, PlayStation 5. "PS5 удивила нас контроллером DualSense, который открывает новые увлекательные возможности", - говорится в сообщении.

Журналисты заметили, что хвалить 2020 год не кажется правильным, однако в этот год было представлено много хороших девайсов. "Я не люблю пафосные фразы, но по-другому сказать не могу. Apple, Nvidia, Microsoft, Sony и AMD фактически выполнили все свои обещания", - заметил автор портала Дитер Бон (Dieter Bohn).

Также в материале были перечислены гаджеты, которые в редакции The Verge считают не выдающимися, а просто хорошими устройствами. К ним отнесли игровой ноутбук Asus ROG G14 Zephyrus, камеру GoPro Hero 9, дрон DJI Mini 2, наушники Sony WH-1000XM4 и другие гаджеты.

В конце ноября журнал Time опубликовал топ лучших устройств 2020 года. В частности, PlayStation 5 и консоли линейки Xbox Series были включены в рейтинг в категории "Развлечения". Главными девайсами в категории "Бытовая электроника" были признаны экшен-камера Insta360 One R, камера Sony a7C, беспроводная гарнитура Nuheara I Qbuds2 MAX, складной смартфон Microsoft Surface Duo.