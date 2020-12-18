Увеличен срок жизни Android-смартфонов

Новые Android-смартфоны будут до четырех лет получать апдейты операционной системы. Об этом сообщает издание Android Police, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Издание ссылается на заявление Google, специалисты которой отметили, что будущие смартфоны на базе процессоров Qualcomm будут поддерживать увеличенный срок обновлений. Представители корпорации заявили, что телефоны будут получать обновления Android три года, апдейты безопасности - четыре года. Это удалось добиться благодаря оптимизации чипов Qualcomm.

В описании нововведения уточняется, что политика трехлетнего обновления Android будет распространяться на смартфоны, выпущенные на базе Qualcomm Snapdragon 888 или более новых процессоров. Также устройства должны поддерживать технологию развертывания апдейтов Project Treble. Кроме того, реальный срок жизни смартфонов будет зависеть от желания конкретных производителей выпускать обновления для того или иного девайса.

Список производителей, который будут поддерживать новую технологию Google и Qualcomm, не раскрывается. Журналисты предположили, что практика четырехлетних обновлений будет точно распространяться на флагманские устройства серии Google Pixel.

Также авторы полагают, что к новой программе присоединится Samsung. В августе представители корейской корпорации заявили, что большая часть новых смартфонов бренда будет получать обновления Android три года. В первую очередь апдейты выйдут для актуальных на данный момент флагманов - Galaxy Note20 и Galaxy Note20 Ultra.