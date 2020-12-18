LG представила тонкий и легкий ноутбук Gram 16

Южнокорейская компания LG выпустила 16-дюймовый ноутбук LG Gram 16 массой всего 1,2 кг. Онлайн-презентация устройства состоялась в YouTube, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Новый лэптоп получил дисплей с соотношением сторон 16:10 при разрешении 2560 x 1600 пикселей. Матрица IPS обеспечивает охват 99% цветового пространства DCI-P3.

В основе ноутбука - аппаратная платформа Intel Tiger Lake. Покупатели смогут выбирать между модификациями с процессором Core i5-1135G7 и Core i7-1165G7. Объем оперативной памяти восемь или 16 ГБ на выбор, а объем накопителя PCIe NVMe может достигать 1 ТБ.

За обработку графики отвечает интегрированный ускоритель Intel Iris Xe.

В арсенале устройства - адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5, аудиосистема DTS:X с 5-ваттными динамиками, клавиатура с подсветкой, слот microSD, по два разъёма Thunderbolt 4/USB Type-C и USB 3.1 Type-A.

Ноутбук представлен в черном, белом и серебристом корпусе. Для Южной Кореи он поступит в продажу уже в январе 2021 года. О выпуске во всем мире пока не сообщается.