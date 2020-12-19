Более 40 организаций в мире стали жертвами масштабной кибератаки

Американская компания Microsoft определила, что в последние недели более 40 организаций подверглись масштабным кибератакам.

Об этом говорится в заявлении президента компании Брэда Смита, опубликованном в пятницу, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Пока продолжается расследование (а также сами кибератаки), Microsoft определила более 40 организаций, атаки на которых были наиболее целенаправленными и которые были подвергнуты опасности при помощи дополнительных продуманных методов. На этой неделе мы работаем над тем, чтобы уведомить эти организации об атаках", - говорится в тексте.

Отмечается, что 80% пострадавших структур находятся в США, однако жертвы атак были обнаружены и в других странах. Среди них Канада, Мексика, Бельгия, Испания, Великобритания, Израиль и ОАЭ. В компании уверены, что число атакованных организаций и стран продолжит расти.

В пресс-релизе подчеркивается, что пострадали организации из разных секторов. Наибольшее число подвергшихся хакерским атакам структур находится в IT-сфере (44%). Кроме того, оказались затронуты правительственные организации (18%), аналитические центры и НПО (18%), а также государственные подрядчики (9%).