Samsung выпустит "умные" метки для поиска забытых вещей

Компания Samsung готовит к релизу собственные смарт-брелки Galaxy SmartTag. Пользователь, прицепивший Bluetooth-маячок к рюкзаку, кошельку или связке ключей, сможет вычислить местоположение забытой или украденной вещи через мобильное приложение, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

На этой неделе такой аксессуар прошел сертификацию Национальной комиссии по связи Тайваня (NCC). Как ожидается, его представят уже 14 января, вместе с линейкой флагманских смартфонов Galaxy S21 и беспроводными наушниками Galaxy Buds Pro следующего поколения.

Galaxy SmartTag не понадобится интернет-подключение. "Умная" метка сможет связаться с соседними устройствами по Bluetooth, после чего те передадут GPS-координаты владельцу.

Сами бирки имеют форму ромба с скругленными углами и отверстием для ремешка. Работать они будут от одной литиевой батарейки на 3 вольта. Как пишет GSMArena, в Европе Galaxy SmartTag можно будет купить за 15-20 евро.

Скорее всего, для поиска Bluetooth-трекеров будет служить SmartThings - фирменное приложение Samsung для управления "умным" домом. В октябре в нем появилась функция SmartThings Find, которая позволяет установить местоположение потерявшегося Galaxy-смартфона или планшета, смарт-часов Galaxy Watch и наушников Galaxy Buds. Если гаджет пробыл в офлайне 30 минут, он отсылает сигнал другим находящимся поблизости Bluetooth-устройствам, которые уведомляют о находке.

Похожий аксессуар также ждут от Apple. Код iOS 14 указывал, что AirTag с технологией радиосвязи Ultra Wideband (UWB) получат съемную батарею, а обладатели современных айфонов смогут отслеживать местоположение маячков в дополненной реальности. Анонс AirTag ожидался в ноябре, но этого не случилось.