WhatsApp начнет делиться данными пользователей с «семейством» Facebook
Пользователям мессенджера WhatsApp в наступившем году предлагают поставить подпись под новым пользовательским соглашением, которое вступает в силу с пятницы.
Как передает Day.Az, в тексте соглашения указано, что WhatsApp как часть корпорации Facebook будет делиться со всем "семейством приложений" корпорации необходимой информацией о пользователе для анализа его привычек и вкусов.
Информация, собираемая разработчиками, будет включать геолокацию, установку и удаление программ из "семейства" на смартфоне, а также активность пользователя в социальных сетях.
Отмечается, что это поможет сформировать персональную рекламу с учетом запросов обладателя устройства.
В корпорацию Facebook также входят Instagram и Facebook Messenger.
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