WhatsApp начнет делиться данными пользователей с «семейством» Facebook

Пользователям мессенджера WhatsApp в наступившем году предлагают поставить подпись под новым пользовательским соглашением, которое вступает в силу с пятницы.

Как передает Day.Az, в тексте соглашения указано, что WhatsApp как часть корпорации Facebook будет делиться со всем "семейством приложений" корпорации необходимой информацией о пользователе для анализа его привычек и вкусов.

Информация, собираемая разработчиками, будет включать геолокацию, установку и удаление программ из "семейства" на смартфоне, а также активность пользователя в социальных сетях.

Отмечается, что это поможет сформировать персональную рекламу с учетом запросов обладателя устройства.

В корпорацию Facebook также входят Instagram и Facebook Messenger.