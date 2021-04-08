NASA раскрыло тайну «радуги» на Марсе

Американское управление по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA прояснило ситуацию с загадочным оптическим явлением, напоминающим радугу, на недавней фотографии Марса, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

В воскресенье, 4 апреля 2021 года, NASA опубликовало свежую фотографию Марса, сделанную марсоходом Perseverance (Настойчивость). Многие обратили внимание на необычную "радугу", отчётливо заметную на снимке. Снимок получил "вирусную" популярность в социальных сетях и живо обсуждался энтузиастами.

Теперь NASA дало пояснение на официальной страничке в социальной сети Twitter, которая ведётся от имени Perseverance:

Многие спрашивают: это радуга на Марсе? Нет. Радуга здесь невозможна. Радуга создаётся светом, отражённым от круглых капель воды, но здесь недостаточно воды для конденсации, а также слишком холодно для жидкой воды в атмосфере. Эта дуга - блик от линзы".

Фото сделано с помощью левой задней камеры для предотвращения опасностей, поэтому такой оптический эффект неудивителен. В микроблоге Perseverance от лица марсохода также отмечается:

У меня есть солнцезащитные козырьки на передних камерах Hazcam, которые считались критически важными (они нужны для движения вперед, и я обычно еду вперед). Солнцезащитные козырьки не посчитали необходимыми на задних камерах Hazcam, поэтому вы можете видеть артефакты рассеянного света на изображении".