Прототип марсианского корабля успешно приземлился в Техасе

Прототип пилотируемого корабля Starship успешно приземлился после испытаний в Техасе.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, данный видеоролик опубликован на YouTube канале американской компании SpaceX.

Аппарат стартовал с полигона на юго-востоке штата Техас. Корабль вышел на высоту десять километров и спустился на площадку.

При прошлых попытках Starship взрывался при соприкосновении с землей или спустя некоторое время после посадки.

Известно, что корабль сможет брать на борт до 100 человек. Основатель SpaceX Илон Маск считает, что Starship сможет высадить людей на Марс в 2026 году.

Ранее первая многоразовая ступень американской ракеты Falcon 9 с турецким спутником Turksat 5A на борту успешно села на морскую платформу в Атлантике. Ракету запустили 7 января с космодрома на мысе Канаверал во Флориде.