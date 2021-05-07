В Азербайджане очень ответственно подходят к обеспечению кибербезопасности

В Азербайджане очень ответственно подходят к обеспечению непрерывности защиты производства, осознают, что в промышленном и корпоративном сегментах нужны разные подходы к обеспечению кибербезопасности, сказал Trend управляющий директор "Лаборатории Касперского" в России, странах СНГ и Балтии Михаил Прибочий, передает Day.Az.

По его словам, цифровизация промышленности позволяет существенно увеличить эффективность любого производства, как за счет автоматизации, так и благодаря анализу данных, которые поступают со множества устройств индустриального интернета вещей (IoT).

"Азербайджан - страна, где стремительно развиваются подобные технологии. На этом пути крайне важно осознавать и риски, которые сопровождают данный процесс, ведь кибератаки могут нанести непоправимый урон для экономики страны, повлиять на здоровье людей", - добавил он.

Прибочий отметил, что отношение менеджмента компаний к подобным рискам изменилось в последние годы, информационная безопасность стала вопросом первого приоритета.

"В Азербайджане очень ответственно подходят к обеспечению непрерывности производства, осознают, что в промышленном и корпоративном сегментах нужны разные подходы к обеспечению кибербезопасности.

Важно, чтобы в дальнейшем, когда концепция Industry 4.0 начнет проникать в городскую инфраструктуру, транспорт, ЖКХ, здравоохранение и другие сферы, кибербезопасность продолжала оставаться одним из основных элементов, которые закладываются в основу на самых ранних этапах. Это позволит не только улучшать качество жизни людей, но и защищать от кибератак огромные объемы данных, которые собираются подобными системами", - подчеркнул управляющий директор "Лаборатории Касперского" в России, странах СНГ и Балтии Михаил Прибочий.