Cоздатель Dogecoin назвал Илона Маска самовлюбленным аферистом

Один из создателей Dogecoin Джексон Палмер назвал основателя компаний Tesla и SpaceX миллиардера Илона Маска самовлюбленным аферистом. Об этом сообщает Business Insider, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Палмер написал это в своем Twitter-аккаунте, согласно словам нескольких пользователей социальной сети, которые успели сделать скриншот сообщений, однако затем он удалил твиты. "Напоминаю: Илон Маск был и всегда будет самовлюбленным аферистом", - написал он, добавив, что удалит пост через одну минуту, поскольку ему "больше нечего сказать" и "нравится вести спокойную жизнь".

В третьей своей публикации Палмер также прокомментировал появление Маска в комедийном шоу Saturday Night Live. "PS. Эпизод SNL был кринжовым, братан", - добавил создатель криптовалюты, названной в честь мема.

На личном сайте Палмера, который создал Dogecoin в 2013 году вместе со своим другом программистом Билли Маркусом в шутку, говорится, что он уже "много лет" не участвует в проекте и не связан со сферой цифровых валют. Отмечается, что пользователи Twitter удивились сообщениям Палмера о Маске в социальной сети, поскольку он крайне редко высказывается публично.

Твиты Палмера появились после участия Маска в телешоу Saturday Night Live, где он признался, что у него синдром Аспергера, назвал криптовалюту Dogecoin мошенничеством, а также посмеялся над своими бизнес-планами.

Спустя несколько дней генеральный директор Tesla объявил, что компания приостанавливает продажу электромобилей за биткоины из-за неэкологичного способа получения этой криптовалюты.

Сообщения Маска не раз влияли на курс Dogecoin. Когда бизнесмен в феврале купил несколько монет для своего сына, их стоимость подскочила на четверть. Позднее он называл ее народной криптовалютой и сравнивал логотип с известной картинкой "Собака лает на Луну", что также сказывалось на стоимости монет. По состоянию на 8 мая Dogecoin оказалась лучшей инвестицией в мире за последние полгода. Ее стоимость выросла в 260 раз.