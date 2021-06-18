Так будет выглядеть первый смартфон в мире с быстрой зарядкой на 160 Вт

На прошлой неделе издание XDA-Developers выяснило, что китайская компания Infinix готовит первый в мире смартфон с поддержкой 160-ваттной зарядки.

Сейчас журналисты раздобыли его пресс-рендеры, передает Day.Az со ссылкой на Gagadget.

Судя по утечке, новинка станет первым премиальным аппаратом компании. Гаджет получит изогнутый дисплей с отверстием, серую расцветку корпуса с большой надписью NOW (название модели?), подэкранный сканер отпечатков пальцев, а также немаленькую основную камеру с тремя датчиками. Один из модулей будет перископом.

На правой боковой грани смартфона разместят кнопки регулировки громкости и питания, а на нижней стороне - динамик, слот для SIM-карт и порт USB-C. К сожалению, никаких характеристик и даты анонса трубки пока нет.

Infinix Mobile была основана в 2013 году. Бренд появился после того как китайский производитель Transsion Holdings купил французскую компанию Sagem Wireless в 2011 году. Infinix Mobile разрабатывает свои устройства во Франции, а также в Бангладеше, Корее, Гонконге, Индии и Китае. Смартфоны Infinix продаются в Европе, странах Ближнего Востока, Азии и Африки.