Аккаунт Роналду обновил рекорд по подписчикам в Instagram

Нападающий Ювентуса и сборной Португалии Криштиану Роналду стал первым пользователем социальной сети Instagram, на страницу которого подписаны 300,9 миллиона человек. Такие данные в пятницу, 18 июня, привел телеканал ESPN, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Как сообщается, страница 36-летнего форварда лидирует в списке самых популярных аккаунтов соцсети. При этом на втором месте расположился известный под псевдонимом "Скала" актер Дуэйн Джонсон (246 миллионов фолловеров), а на третьем - певица Ариана Гранде (244 миллиона).

Что касается коллег известного футболиста, то по количеству подписчиков ближе всего к нему капитан Барселоны Лионель Месси, за которым следят 219 миллионов пользователей соцсети, и нападающий ПСЖ Неймар - 152 миллиона.

Отметим, в середине февраля на страницу Роналду в Instagram был подписан 261 миллион человек.