https://news.day.az/hitech/1354867.html В работе Google в России произошел сбой
В работе Google в России произошел сбой
Проблемы в работе сервисов компании Google наблюдаются в России во вторник. Об этом сообщается на странице портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По его данным, в настоящее время зафиксировано более 1,8 тыс. отчетов о сбоях на территории РФ.
Основные проблемы наблюдаются в работе сайта (71%) и при входе в учетную запись (28%).
Жалобы на неполадки поступали в основном от пользователей в Москве и Санкт-Петербурге.
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