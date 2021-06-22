В работе Google в России произошел сбой

Проблемы в работе сервисов компании Google наблюдаются в России во вторник. Об этом сообщается на странице портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, в настоящее время зафиксировано более 1,8 тыс. отчетов о сбоях на территории РФ.

Основные проблемы наблюдаются в работе сайта (71%) и при входе в учетную запись (28%).

Жалобы на неполадки поступали в основном от пользователей в Москве и Санкт-Петербурге.