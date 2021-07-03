Rolls-Royce примет участие в разработке двигателя для японского боевого самолета

Разработка двигателя для нового боевого самолета японских Сил самообороны, который заменит находящиеся на вооружении многоцелевые истребители-бомбардировщики F-2, будет проведена при участии Великобритании. Об этом сообщила в субботу газета The Asahi Shimbun, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что проект планируется поручить японской авиастроительной корпорации IHI и британской компании Rolls-Royce. Это, по мнению японского правительства, не только позволит снизить расходы на разработку, но также укрепит оборонное сотрудничество между Токио и Лондоном.

Обмен информацией по поводу совместной разработки двигателя для боевого самолета был проведен в июне между премьер-министром Японии Ёсхиидэ Сугой и его британским коллегой Борисом Джонсоном. После этого представитель оборонного ведомства Соединенного Королевства также посетил Японию для обсуждения деталей сотрудничества.