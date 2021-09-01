Xiaomi посоревнуется с Илоном Маском

Китайский техногигант Xiaomi, известный своими смартфонами, зарегистрировал компанию по производству электроавтомобилей. Как сообщает CNBC, судя по вложениям, компания собирается посоревноваться с главными игроками на рынке, в том числе с Tesla Илона Маска, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что подразделение, получившее название Xiaomi EV, вступило в "фазу существенного развития". "Дочка" Xiaomi создана с ранее объявленным уставным капиталом в 10 млрд юаней ($1,55 млрд). В настоящее время в Xiaomi EV работает 300 сотрудников, а руководит бизнесом сам основатель и гендиректор Xiaomi Лэй Цзюнь.

В Xiaomi EV добавили, что ее команда провела огромное количество исследований за последние пять месяцев. Компания еще не представила автомобиль, так как сотрудники все еще решают, каким именно должен быть электрокар от китайского бренда.

Tesla - самый известный, но не единственный игрок на рынке электрокаров. Внутри Китая существуют аналогичные стартапы, такие как Nio и Xpeng. Также неофициально известно о работе американской Apple над собственным электромобилем. О разработках в этом направлении сообщал и китайский автопроизводитель BYD.