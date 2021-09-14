Apple выпустила обновление для iPhone и iPad

Компания Apple выпустила свежее обновление своих мобильных платформ - iOS 14.8 и iPadOS 14.8.

Как передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com, версия 14.8 стала восьмым обновлением операционной системы iOS 14, которая вышла в сентябре 2020 года. iOS 14.8 стала доступна через два месяца после выпуска обновления iOS 14.7, которое представило поддержку MagSafe Battery Pack.

Как отмечается в заметке к выпуску, iOS 14.8 и iPadOS 14.8 "содержат важные обновления системы безопасности и рекомендуются для установки всем пользователям".

В документе поддержки Apple по безопасности описаны два основных исправления, которые были реализованы. Речь идёт об уязвимостях в фреймворке CoreGraphics и WebKit, которые позволяли запускать выполнение кода с помощью вредоносных файлов PDF и веб-страниц, соответственно. По словам Apple, эти уязвимости могли активно использоваться.

Обновление можно загрузить бесплатно. Чтобы получить доступ, требуется перейти в "Настройки"> "Основные"> "Обновление ПО".