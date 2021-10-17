«Союз МС-18» с «киноэкипажем» совершил успешную посадку - ВИДЕО
Космический корабль "МС-18" с "киноэкипажем" на борту успешно приземлился в воскресенье, 17 октября, в 8.35 по бакинскому времени.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщается в прямом эфире "Роскосмоса" на YouTube.
На землю вернулись космонавта Олег Новицкий, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, принимавшие участие в съемках первого фильма в космосе "Вызов".
"ЕСТЬ ПОСАДКА! "Казбеки" дома! Экипаж пилотируемого корабля "Союз МС-18 вернулся на Землю!" - указано в сообщении.
Посадка произошла в 148 километрах юго-восточнее от казахстанского города Жезказган.
Российский "киноэкипаж" в составе актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко уже больше недели находится на МКС, где проходят съемки фильма о спасении космонавта женщиной-медиком "Вызов". На МКС они прибыли вместе с профессиональным космонавтом Антоном Шкаплеровым, а вернутся с космонавтом Олегом Новицким. Съемки начались еще на подлете к МКС.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре