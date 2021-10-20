Бюджетный Type R: представлен новый Honda Civic Si

Компания American Honda Motor представила недостающее звено семейства Civic - новый Civic Si. Как передает Day.Az со ссылкой на motor.ru, спортивная версия модели построена на базе седана, отличается более жесткой подвеской и модернизированной "турбочетверкой" 1.5, а также впервые оснащена функцией согласования оборотов от Civic Type R. В общем, в ход пошло всё, что поможет создать для Si имидж самой драйверской четырехдверки в истории Honda.

Основой для нового Honda Civic Si (от Sport Injected) выступил седан Civic одиннадцатого поколения. Следовательно, здесь более жёсткий (плюс 8% к жесткости на кручение и 13% - на изгиб), чем у предшественника, кузов; расширенная на 12,7 миллиметра задняя колея и увеличенная на 35,56 миллиметра колесная база. Правда и своих особенностей тоже хватает. Например, на Si усилены верхние крепления передних стоек, установлены новые амортизаторы, более жёсткие пружины (+8% спереди и +54% cзади) и стабилизаторы (полый, диаметром 27 мм, спереди и цельный 18-миллиметровый сзади).

Далее втулки: они на 79 процентов жестче тех, что стоят на обычном седане, и заимствованы у Civic Type R. Причем от хот-хэтча тут также верхние и нижние рычаги. Торсион, соединяющий рулевой вал с ведущей шестерней рейки, жестче на 60 процентов. Четырехдверка идет с увеличенными тормозными роторами и колесами диаметром 18 дюймов, обутыми во всесезонные покрышки размерностью 235/40 R18. Однако проще всего Civic Si отличить по иным бамперам, двум овалам выпускных патрубков, черному спойлеру на кромке крышки багажника и по новой, эксклюзивной кузовной краске Blazing Orange Pearl.

Под капотом стоит турбомотор 1.5 с отдачей 203 лошадиные силы и 260 Нм крутящего момента, которые доступны уже с 1800 оборотов в минуту (прежний Si выходил на пик момента к 2100 об/мин). Здесь новым считается одномассовый маховик - он легче старого двухмассового на 26 процентов, плюс снижает момент инерции вращающихся масс на 30 процентов. Тяга двигателя идет на передние колеса через шестиступенчатую "механику", с укороченных ходом рычага и функцией согласования оборотов от Civic Type R, и уже ставший привычным для Si винтовой дифференциал повышенного трения.

В салоне новинки обращают внимание спортивные кресла с интегрированными подголовниками и немного приподнятой спереди подушкой; металлические накладки на педали; панель приборов с аналоговым спидометром и цифровым тахометром и мультимедиа с экраном на девять дюймов, поддерживающая Apple CarPlay и Android Auto. Также в стандартное оснащение Civic Si вошли аудиосистема Bose, "дополняющая естественный звук выхлопа" система Active Sound Control и селектор режимов движения Drive Mode с настраиваемым профилем Individual. Судя по фотографиям интерьера, Civic Si станет базой для будущей Acura Integra: об этом свидетельствует рычаг КПП и расположение кнопок рядом с ним.