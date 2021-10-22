Instagram выпустил обновление для пользователей ПК

Instagram выпустил обновление для тех, кто сидит в социальной сети через компьютер. Об этом говорится в посте, опубликованном на странице соцсети в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Теперь пользователи смогут публиковать фотографии и видеоролики длиной до минуты прямо в браузере. "Мы рады наконец-то запустить эту функцию. Теперь вы можете размещать фото и видео длительностью до минуты через браузер напрямую в Instagram", - говорится в посте.

Прежде публиковать контент можно было только через приложение Instagram, а в браузере можно было лишь просматривать фото и видео.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп анонсировал создание новой социальной сети TRUTH Social. По его словам, соцсеть призвана бороться с тиранией "больших технологий", а также станет "соперником либеральных СМИ". Отмечается, что бета версия соцсети TRUTH Social станет доступна для приглашенных пользователей уже в ноябре этого года.