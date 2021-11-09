Новый смартфон Samsung показали на первых рендерах

Инсайдеры OnLeaks и Digit поделились рендерами Samsung Galaxy A53. Это первая утечка дизайна смартфона, анонс которого ожидается весной 2022 года, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Из рендеров следует, что Galaxy А53 похож на прошлогоднюю модель с некоторыми изменениями. Прежде всего, задняя панель смартфона плоская и не изогнута по краям. Во-вторых, блок камер не настолько выпуклый, как в Galaxy A52, и плавно сливается с задней панелью. Прямоугольный модуль камеры получит четыре датчика модуля и вспышку. Просочившиеся рендеры показывают устройство только в белом и черном цветах.

Толщина будущего смартфона составит 8,14 мм или 9,73 мм с учетом блока камер, что делает его немного тоньше предшественника. Примечательно, что в телефоне также отсутствует разъем 3,5 мм.

О технической начинке Galaxy A53 на данный момент практически ничего неизвестно, но прошлые утечки указывали на то, что телефон будет оснащен дисплеем с высокой частотой обновления 120 Гц и получит 64-мегапиксельную основную камеру. A53 также станет первым смартфоном линейки, выпущенным с поддержкой сетей 5G, в то время как прошлые модели выходили с поддержкой сетей как 4, так и 5 поколений.

Инсайдеры отметили, что не владеют информацией о дате анонса Samsung Galaxy A53, но предположили, что он может состояться в марте или апреле 2022 года.