Дизайнеры создали макет автомобиля от Apple

Автоэксперты и дизайнеры компании Vanarama создали интерактивную 3D-модель электромобиля Apple. Внешне он напоминает Tesla Cybertruck, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Концепт показывает как внешний дизайн, так и интерьер салона автомобиля. Модель описывает каждую деталь при помощи интерактивных примечаний, в которых подробно рассказано, на каком патенте Apple она основана.

Модель полностью выполнена в 3D, благодаря чему есть возможность рассмотреть автомобиль со всех сторон. Крыша машины полностью сделана из стекла и показывает, что Apple, возможно, изобрела способ сборки автомобиля без необходимости установки шасси для разделения стеклянных панелей крыши.

3D-концепт выполнен на основе официальных патентов Apple, но дизайнеры решили также добавить некоторые дополнительные элементы, например, сетчатая решетка в стиле Mac Pro.