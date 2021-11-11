Apple позволит передавать наследникам данные iCloud после смерти

После выхода операционной системы iOS 15.2 и внедрения функции "Цифровое наследство" пользователи смогут запросить доступ к Apple ID умершего человека и разблокировать его устройства, сообщает The Verge. Apple позволит назначить в качестве наследников до пяти человек, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Для активации функции потребуется подтверждение факта смерти и ключ доступа. Таким образом, процесс получения доступа к аккаунтам умерших станет более простым - раньше даже с судебным постановлением, подтверждающим право на наследство, не было гарантий, что законный наследник сможет разблокировать устройства и хранящиеся на нем данные.

Функция уже доступна в публичной бета-версии iOS 15.2.