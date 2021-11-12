Пользователям Android угрожает новый шпионский вирус

Более тысячи смартфонов были заражены новом шпионским ПО, которое тайно ведет аудио- и видеосъемку, а также крадет файлы и данные с гаджетов на базе Android, сообщает портал Ars Technica, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Всего исследователи ИБ-компании Zimperium обнаружили 23 приложения, которые без ведома владельца устанавливали шпионское ПО, получившее название PhoneSpy. Оно способно вести видеосъемку, прослушку, получать доступ к файлам, документам, данным о местоположении, менять настройки Wi-Fi и красть пароли Facebook, Instagram и Google-аккаунтов.

Эксперты отметили, что обнаруженное ПО работает в фоновом режиме, постоянно шпионя за пользователями, которые даже об этом не подозревают. Исследователи считают, что злоумышленники, ответственные за PhoneSpy, уже собрали значительное количество личной и корпоративной информации о своих жертвах, включая личные сообщения и фотографии.

Исследователям еще предстоит выяснить, есть ли какая-либо связь между тем, как PhoneSpy попадает на смартфоны. Они не исключают, что жертвы могут знать друг друга, так как обнаруженное ПО способно получать доступ к списку контактов.