Apple будет продавать оригинальные запчасти для самостоятельного ремонта устройств

Американская компания Apple предоставит пользователям возможность приобретать оригинальные детали iPhone и Mac, что позволит осуществлять ремонт устройств не только в специализированных сервисных центрах. Об этом сообщается в среду в пресс-релизе, опубликованном на сайте производителя, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Apple сегодня объявила о начале поддержки самостоятельного ремонта, позволяющего клиентам, которым удобно самим ремонтировать устройства, получить доступ к оригинальным деталям и инструментам Apple", - говорится в сообщении.

Для этого Apple запустит новый интернет-магазин, в котором будет представлено около 200 наименований. В первую очередь поступят в продажу детали для ремонта дисплеев, аккумуляторов и камер.

Отмечаются, что раньше всего можно будет заказать комплектующие для устройств линеек iPhone 12 и iPhone 13. Позже станут доступными для приобретения запчасти для компьютеров Mac с чипами M1. В США самостоятельный ремонт можно будет осуществить уже в начале 2022 года, в течение следующего года такую возможность получат пользователи Apple из других стран.