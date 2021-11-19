Легендарный Winamp воскресят

Плеер Winamp получит редизайн и новую версию. Об этом сообщает издание Bleeping Computer, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Журналисты обратили внимание на тот факт, что правообладатели Winamp обновили сайт легендарного плеера, логотип и открыли прием заявок на участие в бета-тестировании нового продукта. Разработчики не уточняют, как будет позиционировать себя новая версия фактически воскрешенного плеера и какие функции получит.

"Происходит что-то великое. Мы создаем Winamp для нового поколения", - говорится на сайте проекта. Параллельно с набором энтузиастов для бета-теста представители Winamp открыли вакансии для желающих присоединиться к разработке продукта.

В настоящий момент на сайте плеера можно бесплатно скачать версию Winamp 5.8 для компьютеров на базе Windows. Сроки выхода обновленной версии не раскрываются. Руководитель отдела разработки проекта Джереми Шепперс (Jeremy Scheppers) заявил журналистам, что они рады перезапуска плеера.

Winamp - универсальный медипроигрыватель для компьютеров в среде Microsoft Windows. Оригинальная версия программы была выпущена 7 июня 1997 года. В начале 2014 года бельгийский сервис интернет-радиовещания Radionomy приобрел Winamp у корпорации AOL.