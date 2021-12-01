Twitter ввел запрет, связанный с фотографиями и видео

witter запретил пользователям публиковать фотографии и видеозаписи обычных людей без их разрешения, внеся существенные изменения в политику в отношении неприкосновенности частной жизни. Этот пункт был добавлен в список нарушений политики конфиденциальности.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, компания заявила, что обновление позволит "пресечь злоупотребление медийными платформами для преследования, запугивания и распознавания частных лиц".

Twitter уже предпринимает меры против доксинга - поиска и публикации персональной или конфиденциальной информации о человеке без его согласия с целью преследования. Сюда входят адреса, контактная информация и даже финансовые документы.

Новая мера призвана защитить тех, кто непропорционально сильно пострадал от "злоупотребления медиа": женщин, активистов, диссидентов и представителей меньшинств. Обновление произошло через несколько дней после того, как основатель платформы Джек Дорси покинул пост генерального директора Twitter, а его место занял Параг Агравал.

Как будет осуществляться контроль?

В своем блоге Twitter сообщил, что сообщения, нарушающие обновленную политику, будут удаляться после получения уведомления от изображенных в них лиц или их представителей.

Правило не распространяется на политиков или знаменитостей - людей, находящихся в поле зрения общественности. Исключение составляют твиты, целью которых является преследование или запугивание.

Изображения или видео людей, участвующих в общественных мероприятиях, таких как протесты или спортивные игры, не попадут под действие новой политики.

Twitter и другие соцсети оказались в центре споров о границах свободы выражения мнения. Критики обвиняют платформу в том, что компания недостаточно борется с разжиганием ненависти, домогательствами и другими видами оскорбительного поведения.

В 2018 году Дорси заявил, что компания стремится к "коллективному здоровью, открытости и цивилизованности общественных дискуссий, а также к публичной ответственности для достижения прогресса".

"Мы стали свидетелями злоупотреблений, преследований, армий троллей, манипуляций с помощью ботов и человеческой координации, кампаний по дезинформации и все более раскалывающих эхо-камер. Мы не гордимся ни тем, как люди воспользовались нашим сервисом, ни нашей неспособностью решить эту проблему достаточно быстро", - написал он.