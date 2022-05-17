Как незаметно для других покидать групповые чаты в WhatsApp?

Разработчики мессенджера WhatsApp изменят выход из групповых чатов, об этом сообщили специалисты новостного портала WABetaInfo.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, пользователи бета-версии мессенджера для персональных компьютеров получили возможность незаметного выхода из групповых чатов - уведомление о выходе пользователя из беседы получают только администраторы. Сейчас при выходе из чата, уведомление об этом видят все состоящие в беседе пользователи.

Пока функция доступна только в бета-версии мессенджера для компьютеров, однако в будущем ее добавят в тестовый вариант WhatsApp для устройств на базе Android и iOS. Когда тайный выход из групповых чатов станет доступен для всех пользователей сервиса, на портале не уточняется.