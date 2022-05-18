Tesla начала принимать предзаказы на электрогрузовики Semi

Американская компания Tesla объявила о начале приема предварительных заказов на грузовик Tesla Semi, об этом сообщил новостной портал The Verge, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Покупатель должен перевести компании $20 тыс., однако точной даты начала отгрузок пока нет. Компания рассчитывает на 2023 год.

Сообщается, что сперва клиент должен заплатить $5 тыс., которые подлежат возврату в случае отказа от покупки. Затем в течение 10 дней нужно выплатить оставшиеся $15 тыс., которые уже никто не вернет.

Производство грузовика должно было стартовать в конце 2021 года. Однако в июле прошлого года стало известно, что выпуск Tesla Semi отложили на 2022 год "из-за ограниченной доступности аккумуляторных элементов и проблем с глобальной цепочкой поставок".

Tesla Semi был анонсирован еще в 2017 году. Тогда компания заявила, что грузовик будет иметь запас хода около 480 и 800 км при цене $150 тыс. и $180 тыс. Автомобиль может разогнаться с 0 до 97 км/ч за 20 секунд даже с огромным грузом.

По прогнозам, он позволит сэкономить до $100 тыс. в год на эксплуатационных расходах.