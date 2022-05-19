Mercedes-Benz отзывает в Австралии свыше 17 тыс. автомобилей

Германский автогигант Mercedes-Benz отзывает более 17 тыс. автомобилей моделей ML-Class, GL-Class и R-Class, выпущенных в период с 2005 по 2013 год, в Австралии из-за возможной неисправности в тормозной системе. Об этом сообщается в заявлении австралийского подразделения компании, опубликованном в четверг на ее сайте, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как отметили в Mercedes-Benz Australia, владельцам отзываемых автомобилей "не рекомендуется садиться за руль своих транспортных средств из-за возможных неполадок в тормозном усилителе". "Мы сделаем все возможное, чтобы обеспечить скорейшую проверку всех отозванных транспортных средств, и все необходимые ремонтные работы будут выполнены бесплатно", - указали в компании, отметив, что тем, кто из-за проверки и ремонта останется надолго без машины, будут предложены "альтернативные транспортные решения".

В правительстве Австралии также призвали всех автовладельцев указанных моделей "немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр Mercedes-Benz и как можно скорее провести техосмотр", отметив, что решение об отзыве автомобилей коснется 17 687 машин.