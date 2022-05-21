Сколько устройств в Азербайджане заражены вирусами?

С начала 2022 года в Азербайджане выявлены 3,5 тысячи устройств, зараженных вирусами.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сказал директор Службы электронной безопасности при министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана Шахин Алиев.

По его словам, Служба электронной безопасности оказала необходимую поддержку пользователям, чьи устройства были заражены различными видами вирусов.

"Хочу отметить, что работы по выявлению зараженных устройств наша служба осуществляет совместно с интернет - провайдерами. Это сотрудничество позволит в ближайшее время выявить максимальное количество зараженных устройств и принять соответствующие меры", - сказал Алиев.

Напомним, что в январе - апреле 2022 года число запросов в Азербайджане, связанных с компьютерной безопасностью, составило 1,812 тысячи, из них 96,92 процента (1,758 тысячи) были рассмотрены и удовлетворены.