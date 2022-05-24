Появились новые подробности о разработке S.T.A.L.K.E.R. 2

Разработчики GSC Game World сообщили, что продолжают работу над игрой S.T.A.L.K.E.R. 2. Еще 2 марта авторы популярной серии игр объявили о приостановке работы из-за событий в Украине, а в конце того же месяца стало известно, что члены студии переедут в Прагу, откуда продолжат свою работу, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

О ходе разработки игры поинтересовался один из участников официального сообщества GSC Game World в Discord, задавший вопрос разработчикам. В тот же день сотрудник с ником Mol1t ответил: "Она продолжается".

Также стало известно, что в S.T.A.L.K.E.R. 2 будет несколько уровней сложности.

Выход игры запланирован на 8 декабря 2022 года на консолях Xbox Series X/S и ПК. Ранее разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 объявили, что игра не будет продаваться в России.