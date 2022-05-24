Назван срок возвращения Starliner на Землю
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Космический корабль Starliner вернется на Землю 26 мая. Такой срок назвало НАСА, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Расстыковка космического корабля и модуля Harmony американского сегмента Международной космической станции (МКС) состоится 25 мая в 22:36 по бакинскому времени. На Землю Starliner должен вернуться через четыре часа.

Стыковка космического корабля и станции состоялась 21 мая в 03:28 по московскому времени. Из-за проблем со стыковочным механизмом Starliner стыковка произошла на полтора часа позже запланированного времени.

Пуск ракеты Atlas V со Starliner состоялся 20 мая в 02:54 по бакинскому времени с космодрома на мысе Канаверал.

Предыдущий раз Starliner пытался улететь (также без экипажа) к МКС в декабре 2019 года. Данная попытка оказалась неудачной. Из-за сбоя в программном обеспечении Starliner не достиг МКС, но сумел успешно вернуться на Землю.