Apple Pay и Google Pay связали с «дырой» в бюджетах людей

Бесконтактные системы платежей, такие как Apple Pay и Google Pay, приводят к "дырам" в бюджетах людей, так как они начинают тратить больше собственной зарплаты. Об этом говорится в исследовании, которое опубликовано в журнале Computers in Human Behavior (CIHB), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Специалисты американской школы бизнеса и лидерства, входящей в Университет Пьюджет-Саунд, изучили траты покупателей и их взаимосвязь со способами оплаты. Ученые выяснили, что 37% опрошенных регулярно используют Apple Pay, Google Pay и прочие бесконтактные сервисы.

В результате исследования стало известно, что у пользователей Apple Pay и Google Pay на 34% выше риск потратить сумму, превышающую их годовой доход, чем у других покупателей.

Исследователи констатировали, что это связано с удобством процедуры. По их словам, оплата через смартфон не ощущается людьми как передача денег. Ученые из Пьюджет-Саунд заключили, что появление кредитных карт в 1980-х привело к похожей ситуации.