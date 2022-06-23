В Twitter появятся длинные тексты

В социальной сети Twitter началось тестирование новой функции. Речь идёт об инструменте Twitter Notes, позволяющем публиковать в соцсети полноценные тексты, в том числе с медиафайлами. На данном этапе упомянутая функция доступна ограниченному числу пользователей платформы.

Как передает Day.Az со ссылкой на 3dnews.ru, ожидается, что после официального запуска новой функции изменится то, как некоторые пользователи Twitter взаимодействуют друг с другом, поскольку у них появится возможность высказаться на интересующие темы в большем чем прежде объёме. В настоящее время некоторым пользователям Twitter приходится создавать пронумерованные потоки твитов, чтобы связать серию сообщений вместе в единое повествование. Это необходимо всякий раз, когда выразить свою мысль, используя отведённое количество символов, не удаётся.

Официальные представители компании воздерживаются от комментариев по данному вопросу, поэтому трудно сказать, когда инструмент Twitter Notes станет доступен широкому кругу пользователей. Очевидно, это произойдёт после того, как разработчики убедятся в работоспособности функции.