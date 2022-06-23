Tesla теряет миллиарды долларов

Tesla терпит убытки, исчисляемые миллиардами долларов, из-за новых заводов в Техасе и Берлине, сказал глава компании Илон Маск. Причина потери денег - нехватка аккумуляторов, которая не позволяет выйти на запланированные производственные объемы, и перебои с поставками из Китая из-за вспышки коронавируса. Расходов на "Гигафабрики" много, а результата почти нет: сейчас обе площадки похожи на "гигантские печи для сжигания денег", заключил Маск, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам Маска, оба завода изо всех сил стараются увеличить объемы выпускаемых электрокаров с момента их открытия в начале 2022 года, но не поспевают за планом. Так, "Гигафабрика 4" в окрестностях Берлина вышла на мощность в 1000 машин в неделю только 20 июня, хотя должна была достичь такого результата еще в апреле.

На фабрике в Остине, штат Техас, сейчас производится "крошечное" количество машин, сказал Маск. Одна из причин - нехватка компонентов для аккумуляторов, партия которых застряла в китайском порту из-за недавней вспышки COVID-19.

В то же время масштабные весенние локдауны в Шанхае стали очень тяжелым испытанием для Tesla, которой пришлось остановить производство на китайской "Гигафабрике" на несколько недель. Длительная пауза вылилась в обрушение продаж в КНР в апреле на 98 процентов.

Из-за нестабильной ситуации и "плохого предчувствия" Маска насчет экономики Tesla сократит до 10 процентов штатных сотрудников в течение следующих трех месяцев. При этом число рабочих с почасовой оплатой планируется увеличить. Таким образом, общее количество сотрудников Tesla уменьшится примерно на 3,5 процента - сколько человек будет уволено, Маск не сообщил.